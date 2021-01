Follia nel Napoletano, spacca i mobili della cucina con un martello e minaccia moglie e figli (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Cicciano, insieme a quelli della sezione radiomobile di Nola, hanno arrestato un 44enne del posto per maltrattamenti e danneggiamento. Allertati dal 112, i militari sono intervenuti presso l’abitazione della ex moglie. Poco prima, in stato di ebbrezza e davanti al figlio 23enne, il 44enne aveva spaccato alcuni mobili della cucina con un martello, insultando e minacciando i familiari. Bloccato prima che la situazione potesse degenerare, l’uomo è finito in manette ed è stato tradotto al carcere di Poggioreale. Secondo quanto ricostruito dai militari, eventi di questo tipo erano all’ordine del giorno ed erano stati già ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieristazione di Cicciano, insieme a quellisezione radiomobile di Nola, hanno arrestato un 44enne del posto per maltrattamenti e danneggiamento. Allertati dal 112, i militari sono intervenuti presso l’abitazioneex. Poco prima, in stato di ebbrezza e davanti alo 23enne, il 44enne avevato alcunicon un, insultando endo i familiari. Bloccato prima che la situazione potesse degenerare, l’uomo è finito in manette ed è stato tradotto al carcere di Poggioreale. Secondo quanto ricostruito dai militari, eventi di questo tipo erano all’ordine del giorno ed erano stati già ...

Advertising

danielagatelli1 : RT @franziskanava: Medici e infermieri lombardi sono esausti da mesi; sono stati spolpati, mortificati, trasferiti in astronavi nel deserto… - dna67 : RT @franziskanava: Medici e infermieri lombardi sono esausti da mesi; sono stati spolpati, mortificati, trasferiti in astronavi nel deserto… - tomasonidiego : RT @franziskanava: Medici e infermieri lombardi sono esausti da mesi; sono stati spolpati, mortificati, trasferiti in astronavi nel deserto… - Anna19725 : Comunque volevo solo dire che io ho amato alla follia Can Divit e la storia con Sanem. Mi piaceva D, la trovavo mol… - franziskanava : Medici e infermieri lombardi sono esausti da mesi; sono stati spolpati, mortificati, trasferiti in astronavi nel de… -

Ultime Notizie dalla rete : Follia nel Cosa ci insegna la follia dei no vax: nella giungla del web non può valere il "liberi tutti" Il Tirreno Follie di Hollywood Premi vinti e nomination

Scopri tutti i riconoscimenti, le nomination e i premi vinti da Follie di Hollywood. Ha ricevuto 2 nomination ai premi Oscar. Ecco l'elenco completo di ogni premio vinto e le candidature di Follie di ...

TORINO – Liardo (FDI): “Blocchi euro 4: follia; Appendino emetta una deroga”

“I blocchi ai diesel euro 4 sono una follia. Appendino ha il potere emettere una deroga per tutta la Città Metropolitana, lo faccia se ha ...

Scopri tutti i riconoscimenti, le nomination e i premi vinti da Follie di Hollywood. Ha ricevuto 2 nomination ai premi Oscar. Ecco l'elenco completo di ogni premio vinto e le candidature di Follie di ...“I blocchi ai diesel euro 4 sono una follia. Appendino ha il potere emettere una deroga per tutta la Città Metropolitana, lo faccia se ha ...