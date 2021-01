Fca-Psa: Gallois, 'è più grande fusione del settore, inizia nuova avventura' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "E' la conclusione di un lavoro molto lungo che ha formalmente iniziato nell'ottobre del 2019 e che ha richiesto un lavoro intenso ai team che dovevano gestire nello stesso tempo la crisi sanitaria" legata all'emergenza coronavirus. "E' anche l'inizio di una nuova avventura: è la più grande fusione nell'industria auto dall'origine del settore". Ad affermarlo, in un'intervista a 'Les Echos', è Louis Gallois, il presidente del Consiglio di sorveglianza di Psa il giorno cui l'Assemblea degli azionisti è chiamata ad approvare la fusione con Fca. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "E' la conclusione di un lavoro molto lungo che ha formalmenteto nell'ottobre del 2019 e che ha richiesto un lavoro intenso ai team che dovevano gestire nello stesso tempo la crisi sanitaria" legata all'emergenza coronavirus. "E' anche l'inizio di una: è la piùnell'industria auto dall'origine del". Ad affermarlo, in un'intervista a 'Les Echos', è Louis, il presidente del Consiglio di sorveglianza di Psa il giorno cui l'Assemblea degli azionisti è chiamata ad approvare lacon Fca.

Advertising

sole24ore : Auto, Stellantis scalda i motori:?al via la fusione tra Fca e Psa - roberto70farina : RT @FIMCislStampa: #Fca Psa al via domani fusione, nasce ?? #Stellantis @ferdi_uliano #Fim Cisl ?? serve incontro con i vertici su piani i… - infoiteconomia : FCA e PSA si fondono: nasce Stellantis, nuovo player dell'auto - infoiteconomia : Stellantis diventa realtà, la fusione tra i gruppi FCA e PSA - solops : Oggi le assemblee di Fca e Psa per far nascere Stellantis -