Durante lockdown incitava a violare divieti: “Uscite di casa, ribellatevi”. Indagata imprenditrice (Di lunedì 4 gennaio 2021) Durante lockdown incitava a violare divieti. Annalisa Logozzo, imprenditrice di 40 anni livornese, Durante il lockdown ha pubblicato un video in diretta su Facebook nel quale incitava i cittadini a uscire da casa e ribellarsi alle regole imposte contro la diffusione del Covid-19. Ora è Indagata e il pm è pronto a chiedere il rinvio a giudizio con le accuse di vilipendio della Repubblica e istigazione alla disobbedienza. È Indagata per aver incitato, attraverso un video su Facebook, a uscire di casa andando contro le norme sul Covid previste Durante il lockdown in primavera. Annalisa Logozzo è un’imprenditrice ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 4 gennaio 2021). Annalisa Logozzo,di 40 anni livornese,ilha pubblicato un video in diretta su Facebook nel qualei cittadini a uscire dae ribellarsi alle regole imposte contro la diffusione del Covid-19. Ora èe il pm è pronto a chiedere il rinvio a giudizio con le accuse di vilipendio della Repubblica e istigazione alla disobbedienza. Èper aver incitato, attraverso un video su Facebook, a uscire diandando contro le norme sul Covid previsteilin primavera. Annalisa Logozzo è un’...

Advertising

Tg1Raiofficial : La nuova @taylorswift13 , meno pop più rock alternativo. Due dischi durante il #lockdown, record e consapevolezza.… - GAngrilli : RT @enricoparenti2: Addirittura vilipendio della Repubblica... ! Di questo passo se fai un peto ti giudicheranno per inquinamento dell'aria… - cuneocronaca : Le voci dei bambini durante il lockdown: tutti i progetti della Primaria di Bene Vagienna -> - ANTO75NINA_ : RT @FabrizioDelpret: 'Mi addolora chi fugge dal lockdown per fare vacanze senza pensare a chi soffre', ha detto ieri Papa Francesco durante… - Brandolf11 : RT @FabrizioDelpret: 'Mi addolora chi fugge dal lockdown per fare vacanze senza pensare a chi soffre', ha detto ieri Papa Francesco durante… -

Ultime Notizie dalla rete : Durante lockdown Giro del mondo durante il lockdown La Repubblica l’arte esce dai social

Lunga chiacchiera con la prima art sharer italiana, che ci ha spiegato com’è nata la sua attività, perché l’arte (anche antica) è utile per comprendere sé stessi e ci ha consigliato gli artisti contem ...

Le voci dei bambini durante il lockdown: tutti i progetti della Primaria di Bene Vagienna

CUNEO CRONACA - Tornati con grande entusiasmo dall’esperienza della didattica a distanza, i 36 alunni delle quinte della Primaria di Bene Vagienna, in provincia di Cuneo, hanno aderito a varie iniziat ...

Lunga chiacchiera con la prima art sharer italiana, che ci ha spiegato com’è nata la sua attività, perché l’arte (anche antica) è utile per comprendere sé stessi e ci ha consigliato gli artisti contem ...CUNEO CRONACA - Tornati con grande entusiasmo dall’esperienza della didattica a distanza, i 36 alunni delle quinte della Primaria di Bene Vagienna, in provincia di Cuneo, hanno aderito a varie iniziat ...