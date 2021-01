Covid, Zaia: “Preoccupato per terza ondata, positivi in fuga si danno alla macchia” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Alessandro Nunziati “Dopo 15 giorni di restrizioni risultati non ne vediamo, qualche elemento che non ci torna c’è… qualcosa che non torna né dal punto di vista sanitario e nemmeno al mondo scientifico”. Così il presidente del Veneto Luca Zaia parlando nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia). “Innalzamento dei contagi nonostante restrizioni” “C’è preoccupazione – ha detto chiaramente Zaia – perché c’è contezza del fatto che l’Italia ha due settimane di ritardo sulla curva epidemiologica europea, c’è il tema dell’innalzamento dei contagi nonostante le restrizioni e della crescita importante dei contagi a livello europeo. Questo ci obbliga quindi a non sottovalutare la situazione”. Il governatore del Veneto, ha inoltre firmato oggi un’ordinanza per prorogare la chiusura delle ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 4 gennaio 2021) Alessandro Nunziati “Dopo 15 giorni di restrizioni risultati non ne vediamo, qualche elemento che non ci torna c’è… qualcosa che non torna né dal punto di vista sanitario e nemmeno al mondo scientifico”. Così il presidente del Veneto Lucaparlando nel corso del consueto punto stampasede della Protezione civile di Marghera (Venezia). “Innalzamento dei contagi nonostante restrizioni” “C’è preoccupazione – ha detto chiaramente– perché c’è contezza del fatto che l’Italia ha due settimane di ritardo sulla curva epidemiologica europea, c’è il tema dell’innalzamento dei contagi nonostante le restrizioni e della crescita importante dei contagi a livello europeo. Questo ci obbliga quindi a non sottovalutare la situazione”. Il governatore del Veneto, ha inoltre firmato oggi un’ordinanza per prorogare la chiusura delle ...

