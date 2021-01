Conto in rosso? In vigore le nuove norme, la banca può bloccare mutui e bollette (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 1° gennaio sono scattate le norme europee sugli scoperti. Ma la segnalazione alla Centrale rischi «non è obbligatoria» Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 1° gennaio sono scattate leeuropee sugli scoperti. Ma la segnalazione alla Centrale rischi «non è obbligatoria»

Advertising

Vinc1955 : - FuryBionda : @F1Carcarla Ho disdetto tutto, anche perché non avevo niente sul conto, né addebiti di bollette ecc né investimenti… - zazoomblog : Conto in rosso? La banca può bloccare mutui e bollette - #Conto #rosso? #banca #bloccare #mutui - lorysem : Quando si tirano le somme e il conto è in rosso. Ne so, giusto giusto oggi. - goddesshyunx : RT @neogotmyswagart: Jun: - Nah raga PERICOLOSO si distrae facilmente secondo me oppure si addormenta, però ad occhi aperti come fa lui qui… -