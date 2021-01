Come non far affondare le gocce di cioccolato nei dolci: ecco il trucco (Di lunedì 4 gennaio 2021) Se hai preparato un dolce o dei muffin e le gocce di cioccolato sono andate tutte rovinosamente sul fondo ecco il trucco per non farle più affondare. Quante volte vi sarà capitato di fare un dolce e di arricchirlo con le gocce di cioccolato ma di vederle inesorabilmente affondare nel fondo dello stampo? Muffin, plum L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 4 gennaio 2021) Se hai preparato un dolce o dei muffin e ledisono andate tutte rovinosamente sul fondoilper non farle più. Quante volte vi sarà capitato di fare un dolce e di arricchirlo con ledima di vederle inesorabilmentenel fondo dello stampo? Muffin, plum L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

borghi_claudio : Intanto qui c'è Tigellino che assediato nel palazzo, come in delirio, come se non avesse capito che lo sfratto è vi… - borghi_claudio : Un altro che non sa fare le proporzioni. 700 sta a 200 milioni come X sta a 60 milioni. Il candidato ad un incarico… - VittorioSgarbi : Un altro anno come il 2020? Non ascoltate Mattarella. Ribellatevi! La libertà è più importante di tutto.… - hiddlestovn : non mi arrivano le notifiche dei message request mi disp se vi lascio appesi ma per vedere il pallino azzurro devo… - chilisummer : @CaBarbati L'università è nata come associazione fra studenti (Bologna) non come scambio a distanza di opinioni -

Ultime Notizie dalla rete : Come non Fabio Aru: "Felice come non mai". Il Cavaliere torna a sorridere nel ciclocross, l'operazione recupero procede OA Sport Scuola, la proposta delle Regioni: in presenza dal 7 gennaio elementari e medie

(Teleborsa) - Elementari e medie in presenza già dal 7 gennaio, per gli istituti superiori c'è da attendere l'esito del monitoraggio dell'Istituto di Sanità Superiore atteso per giovedì/venerdì prossi ...

Corso dei Mille: qui lo spazzino non passa mai, però il Comune vuole aumentare la Tari…

In corso dei Mille lo spazzino non passa mai, però il Comune vuole aumentare la Tari: noi paghiamo e qui ci resta solo degrado e sporcizia.

