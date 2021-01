Chi è Guglielmo Poggi, l’attore del film Il tuttofare (Di lunedì 4 gennaio 2021) : carriera, età, vita privata, Instagram Chi è Guglielmo Poggi, il giovane attore che interpreta Antonio Bonocore nel film Il tuttofare, in onda in prima visione su Rai 1 questa sera, lunedì 4 gennaio 2021? Si tratta di un attore e regista di 29 anni, già noto al grande pubblico per aver preso parte a film di successo come Smetto quando voglio, Beata ignoranza, Bentornato Presidente! e Cops. Ma qual è la carriera, la vita privata, e il profilo Instagram di Guglielmo Poggi? Scopriamolo insieme. Carriera, film, vita privata Guglielmo Poggi nasce a Roma l’11 Aprile 1991. l’attore ha conseguito il diploma presso l’Accademia Corrado Pani ed il Centro Sperimentale di cinematografia. Il suo esordio risale al ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021) : carriera, età, vita privata, Instagram Chi è, il giovane attore che interpreta Antonio Bonocore nelIl, in onda in prima visione su Rai 1 questa sera, lunedì 4 gennaio 2021? Si tratta di un attore e regista di 29 anni, già noto al grande pubblico per aver preso parte adi successo come Smetto quando voglio, Beata ignoranza, Bentornato Presidente! e Cops. Ma qual è la carriera, la vita privata, e il profilo Instagram di? Scopriamolo insieme. Carriera,, vita privatanasce a Roma l’11 Aprile 1991.ha conseguito il diploma presso l’Accademia Corrado Pani ed il Centro Sperimentale di cinematografia. Il suo esordio risale al ...

Advertising

Guglielmo_Totti : RT @MarcoNarcisi1: Vorrei segnalare che la ragione per cui ci troviamo in questa situazione è la medesima che spinge tanti a chiedere all'o… - Guglielmo_Totti : @Fantaliz837 Mari chi??? - Guglielmo_Totti : RT @AlbertoBagnai: Come? Semplice! Io ricevo decine di segnalazioni al giorno sui temi più vari e ho zero staff perché VOI lo avete voluto.… - alberto88ca : @Guglielmo_Totti @dottorbarbieri No. Non è censura. È come la notizia del brasiliano morto durante la sperimentazio… - Guglielmo_61 : Parlando con amici che, ahimè, han votato i grilli e, più per non passare da fessi che per convinzione, ne sostengo… -