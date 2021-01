Camerun | il lago invaso dalla Salvinia | ci pensa l’ong

Leggi su dire

(Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – Una felce acquatica giunta nel 2016 dal Brasile si sta riproducendo a un ritmo vertiginoso nel lago Ossa, nel Camerun sud-occidentale. La Salvinia molesta – questo il nome della pianta – ha gia’ ricoperto circa un quarto della superficie del lago, e cosi’ scienziati e ambientalisti temono per la sopravvivenza della fauna e della flora di questa riserva naturale, famosa per la presenza dei lamantini, mammiferi acquatici di grandi dimensioni. Dal lago pero’ dipende anche l’economia della regione, basata prevalentemente sulla pesca. Ma da quando i venti e gli uccelli migratori hanno trasportato questa felce acquatica, i pescatori hanno perso l’80 per cento dei loro prodotti ittici.