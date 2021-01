Altri 6 positivi nella scuola dell’infanzia di Isca sullo Ionio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ci sono Altri quattro bambini, una docente e una collaboratrice della scuola dell'infanzia di Isca sullo Ionio, positivi al Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ci sonoquattro bambini, una docente e una collaboratrice delladell'infanzia dial Covid-19. L'articolo .

