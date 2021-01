Addio a Tanya Roberts | Bond Girl e protagonista di Sheena Aveva 65 anni

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Per molti sarà per sempre la Bond Girl Stacey Sutton in 007 – Bersaglio mobile, ma per altri rimarrà nei cuori come la regina della giungla Sheena, protagonista dell’omonimo film di John Guillermin, e la Julie Rogers della prima serie di Charlie’s Angels. Si tratta di Tanya Roberts, attrice di grande fascino e di grande bellezza scomparsa all’età di 65 anni per un malore improvviso. Secondo quanto riporta il sito Tmz, infatti, pare che Roberts si sia sentita male dopo aver portato a spasso i suoi cani il giorno della vigilia di Natale. Immediato, come riporta il suo portavoce, il ricovero al Cedar-Sinai Hospital di Los Angeles e l’aggravarsi delle sue condizioni, che non sarebbero tuttavia correlate al Covid-19. https://twitter.com/THR/status/1345925665397334020