Zona rossa e arancione, sei Regioni verso la chiusura. Ma i ?virtuosi? in fascia bianca (Di domenica 3 gennaio 2021) Le regole più severe, per assegnare le limitazioni in fascia arancione e rossa alle varie Regioni, sono ormai decise. L?epidemia avanza, anche se formalmente resta sotto i livelli di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 3 gennaio 2021) Le regole più severe, per assegnare le limitazioni inalle varie, sono ormai decise. L?epidemia avanza, anche se formalmente resta sotto i livelli di...

fanpage : Il dottor Pregliasco placa gli entusiasmi e avverte: 'Niente pranzi e cene per tutto il 2021' - ricpuglisi : Novità? Rimaniamo in zona rossa fino al 2030? - SkyTG24 : Covid, governo pensa a una nuova stretta: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei weekend - AliceGaron : Ma anche se mettete zona rossa, potete permettere di vedere i ‘congiunti?’ Cioè vi prego, non si può andare avanti così - AntonellaAte : RT @GaIadhrim: Coprifuoco alle 20 e weekend tutti in zona rossa non in base a LaScienza dell'Rt ma in base al cazzo che decidono loro. Se… -