Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2021 ore 12 | 30

(Di domenica 3 gennaio 2021)DEL 3 GENNAIOORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL PONTE 2 GIUGNO NEL COMUNE DI FIUMICINO LA POLIZIA LOCALE HA DISPOSTO LA RIAPERTURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PEDONALE SOLO DAL LATO MARE (QUELLO NON COLPITO DAL BARCONE). LE ALZATE, INVECE, SONO INIBITE PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI ORA IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE SONO PREVISTE IN GIORNATA SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO PRECIPITAZIONE SPARSE E A CAUSA DEL MALTEMPO, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO,MAR INFORMA CHE OGGI DOMENICA 3 GENNAIO, E’ CANCELLATA LA CORSA PONZA-FORMIA DELLE ORE 16 ANCORA IL MALTEMPO PER LE ABBONDANTI NEVICATE SONO ALL’OPERA I MEZZI SPAZZANEVE DI ...