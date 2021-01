Turn over Salernitana, Castori ne cambia cinque (Di domenica 3 gennaio 2021) di Marco De Martino La Salernitana raccoglie le forze per il primo impegno del 2021. Nel tardo pomeriggio di domani all’Arechi arriverà il Pordenone di Tesser (calcio d’inizio ore 18), altra big del campionato reduce dal roboante successo contro la Reggiana, e Fabrizio Castori sta meditando le possibili soluzioni tecniche e tattiche da opporre ai ramarri. Ieri la squadra granata si è allenata al Volpe a causa delle condizioni climatiche proibitive, svolgendo una seduta apertasi con una fase di riscaldamento e seguita da lavoro tattico e partitine. La gara di Monza, oltre al pesante passivo subito in termini di risultato, ha lasciato trasparire qualche sofferenza dal punto di vista atletico da parte di più di un calciatore. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di domenica 3 gennaio 2021) di Marco De Martino Laraccoglie le forze per il primo impegno del 2021. Nel tardo pomeriggio di domani all’Arechi arriverà il Pordenone di Tesser (calcio d’inizio ore 18), altra big del campionato reduce dal roboante successo contro la Reggiana, e Fabriziosta meditando le possibili soluzioni tecniche e tattiche da opporre ai ramarri. Ieri la squadra granata si è allenata al Volpe a causa delle condizioni climatiche proibitive, svolgendo una seduta apertasi con una fase di riscaldamento e seguita da lavoro tattico e partitine. La gara di Monza, oltre al pesante passivo subito in termini di risultato, ha lasciato trasparire qualche sofferenza dal punto di vista atletico da parte di più di un calciatore. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

salernonotizie : Le Cronache: Turn over Salernitana, Castori ne cambia cinque - CarlottaRossi11 : Pallavolo SuperLega – Civitanova turn over, Padova incompleta: 12 punti di Yant nel 3-0 della Lube - iVolleymagazine : Pallavolo SuperLega - Civitanova turn over, Padova incompleta: 12 punti di Yant nel 3-0 della Lube - TuttoFanta : ?? #CROTONE, conferenza stampa: ??#Benali e #Cigarini unici indisponibili ??La possibilità turn-over ??'Stiamo recup… - VelaVeneta : Più interessante invece il turn-over che si appresta a vivere il comitato di zona, con nessun consigliere uscente c… -