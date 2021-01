Serie A tutta di domenica come ai vecchi tempi. Apre l’Inter all’ora di pranzo, chiude la Juve in serata. Ecco le partite su Sky e DAZN (Di domenica 3 gennaio 2021) Ronaldo Torna il campionato di calcio di Serie A con la quindicesima giornata, la prima del 2021. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2020/21: dove seguire le partite della quindicesima giornata Il turno si gioca come ai vecchi tempi: tutte le partite di domenica, ben sette in contemporanea alle 15.00. Apre l’Inter nel “match prandiale” contro il Crotone, chiude in serata la Juventus opposta all’Udinese. La capolista Milan gioca alle 18.00 sul campo del Benevento. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 3 gennaio 2021) Ronaldo Torna il campionato di calcio diA con la quindicesima giornata, la prima del 2021.qualitrasmetterà Sky e quali il servizio di streaming onlineA 2020/21: dove seguire ledella quindicesima giornata Il turno si giocaai: tutte ledi, ben sette in contemporanea alle 15.00.nel “match prandiale” contro il Crotone,inlantus opposta all’Udinese. La capolista Milan gioca alle 18.00 sul campo del Benevento. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie tutta Le serie TV da non perdere in uscita nel corso del 2021 Team World Bridgerton: Tutte le differenze tra i libri e la serie tv

La Marina Thompson (Ruby Barker) della serie tv Bridgerton, per quello che ci riguarda, potrebbe anche essere un personaggio del tutto diverso. In entrambi libri e serie tv Simon salva Daphne dalla sc ...

Bridgerton: chi è l’attore che interpreta il duca di Hastings? Regé-Jean Page, tutto ciò che c’è da sapere

Regé-Jean Page e il ruolo di duca di Hastings. Affascinante e misterioso, il duca di Hastings è l’uomo che ogni donna vorrebbe avere al proprio fianco. Nella vita reale, il duca di Hastings è interpre ...

