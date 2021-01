Saraniti | “Classifica e campionato | ecco cosa ci è mancato Ternana e Bari inarrivabili? Nulla è impossibile”

Leggi su mediagol

(Di domenica 3 gennaio 2021) Parla Andrea.Arrivato in Sicilia quest'estate dal Lecce, coronando il desiderio di poter giocare nella squadra della sua città, l'attaccante rosanero, nato e cresciuto a Palermo ma maturato a Vibo la Valentia con la casacca della Vibonese, ha un obiettivo: strascinare in alto, a suon di gol, la squadra di mister Boscaglia. Il classe '88, infatti, intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', si è detto pronto e deciso a continuare a conquistare la stima dei compagnie quella dei tifosi.: “Le critiche non mi preoccupano, vado avanti! Non sono come Totti, ma darò tutto per il Palermo”Di seguito, le sue dichiarazioni."Bilancio girone d'andata? A livello personale mi do la sufficienza: potevo fare qualin più. La squadra: il gruppo è nuovo e abbiamo avuto tanti problemi. Certamente bisogna fare meglio, ma ...