Parchi e giardini | il Comune chiede a MM lo studio di fattibilità | gestione tornerà pubblica

(Di domenica 3 gennaio 2021) Come annunciato, MM effettuerà unodiper gestire in proprio il patrimonio verde della città di Milano. La giunta ha affidato alla società, partecipata al 100% dal, l'...

MilanoToday.it

I risultati di una ricerca della paesaggista americana, palermitana d'adozione, Cassandra Funsten: in estate il doppio filare di arbusti può ...Milano, 3 gen. (Adnkronos) - Per valorizzare e gestire in modo più efficiente il verde pubblico, ottimizzando i costi e controllando i servizi erogati, il Comune di Milano ha affidato a MM l’incarico ...