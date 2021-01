Papà fa nascere bimbo in casa con aiuto dell'infermiera collegata via app (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo il caso del bimbo di due anni che stava soffocando, salvato in diretta video da un infermiere del 118 che ha aiutato i genitori in delicate manovre di rianimazione mentre in casa giungevano i soccorsi, un altro aiuto decisivo con la stessa piattaforma medica, FlagMe: stavolta l’aiuto di una infermiera, Elisa Nava, è stato decisivo per aiutare un Papà a far nascere in casa il suo bimbo. È accaduto sempre nel Bolognese, a Crevalcore: i genitori oggi avevano lanciato un appello dalle colonne dell’edizione locale del Resto del Carlino per ringraziare l’operatrice che aveva aiutato a mettere al mondo Alex, 2,9 chili, e oggi l’infermiera ha conosciuto di persona il piccolo nel reparto di Ostetricia ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo il caso deldi due anni che stava soffocando, salvato in diretta video da un infermiere del 118 che ha aiutato i genitori in delicate manovre di rianimazione mentre ingiungevano i soccorsi, un altrodecisivo con la stessa piattaforma medica, FlagMe: stavolta l’di una, Elisa Nava, è stato decisivo per aiutare una farinil suo. È accaduto sempre nel Bolognese, a Crevalcore: i genitori oggi avevano lanciato un appello dalle colonne’edizione locale del Resto del Carlino per ringraziare l’operatrice che aveva aiutato a mettere al mondo Alex, 2,9 chili, e oggi l’ha conosciuto di persona il piccolo nel reparto di Ostetricia ...

