MISTER TESSER: “CORAGGIO E PERSONALITÀ IN CASA DELLA CAPOLISTA” (Di domenica 3 gennaio 2021) Diciassettesima giornata DELLA Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 18:00 la squadra neroverde fa visita alla Salernitana allo stadio Arechi. MISTER Attilio TESSER ha presentato così la gara in conferenza stampa: “La vittoria sulla Reggiana ha aumentato l’autostima e tolto – a livello mentale – la mancanza del successo in CASA. È però già il passato, il presente è Salerno, dove dobbiamo fare un’altra grande partita”. “La cattiveria calcistica è indispensabile. Troveremo una squadra che, accanto a grande qualità ed esperienza, ne ha sempre tanta. Un credo del loro allenatore. Che tradotto vuol dire avere autostima ed essere convinti in tutto quello che si fa”. “Salernitana prima in classifica e con il miglior rendimento interno del campionato? Affrontiamo una squadra dall’importante potenziale tecnico, che si ... Leggi su udine20 (Di domenica 3 gennaio 2021) Diciassettesima giornataSerie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 18:00 la squadra neroverde fa visita alla Salernitana allo stadio Arechi.Attilioha presentato così la gara in conferenza stampa: “La vittoria sulla Reggiana ha aumentato l’autostima e tolto – a livello mentale – la mancanza del successo in. È però già il passato, il presente è Salerno, dove dobbiamo fare un’altra grande partita”. “La cattiveria calcistica è indispensabile. Troveremo una squadra che, accanto a grande qualità ed esperienza, ne ha sempre tanta. Un credo del loro allenatore. Che tradotto vuol dire avere autostima ed essere convinti in tutto quello che si fa”. “Salernitana prima in classifica e con il miglior rendimento interno del campionato? Affrontiamo una squadra dall’importante potenziale tecnico, che si ...

SalernoSport24 : #SalernitanaPordenone: la conferenza di mister #Tesser - PordenoneCalcio : 'CORAGGIO E PERSONALITÀ IN CASA DELLA CAPOLISTA' Occhi e testa su #SALPOR. Mister Tesser ha presentato così il (bi… - PordenoneCalcio : “SERENITÀ E LA CATTIVERIA GIUSTA” Mister Tesser ha presentato in conferenza stampa #PORREG di domani ?????… - FrancescoParis8 : #Pordenone #SerieB PORDENONE ::: le parole di mister TESSER - PordenoneCalcio : “PIÙ CONCRETEZZA E TANTA FIDUCIA” Prima della partenza per il Lazio mister Tesser aveva presentato così #FROPOR ??… -

Ultime Notizie dalla rete : MISTER TESSER Mister Tesser: "E’ dura ma vogliamo provarci" LA NAZIONE MISTER TESSER: “CORAGGIO E PERSONALITÀ IN CASA DELLA CAPOLISTA”

Diciassettesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 18:00 la squadra neroverde fa visita alla Salernitana allo stadio ...

PORDENONE - Tesser: "Coraggio e personalità in casa della capolista"

Diciassettesima giornata della Serie B 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 18:00 la squadra neroverde fa visita alla Salernitana allo stadio Arechi. Mister ...

Diciassettesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 18:00 la squadra neroverde fa visita alla Salernitana allo stadio ...Diciassettesima giornata della Serie B 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 18:00 la squadra neroverde fa visita alla Salernitana allo stadio Arechi. Mister ...