LIVE Inter-Crotone 0-1, Serie A calcio 2021 in DIRETTA: Zanellato di testa sblocca la partita! (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19? Ancora Messias indiavolato davanti al portiere prova a servire tutto solo Eduardo ma viene anticipato da Bastoni. 17? Lautaro Martinez prova il tiro a giro, para Cordaz in tuffo. 15? Goooooooooooooooooooooool, Zanellatoooooooooooooooo, grandissimo cross di Messias che trova il colpo di testa del giovane centrocampista italiano, Inter–Crotone 0-1. 13? Grande dribbling di Messias che prova il tiro dal limite, De Vrij mura con il corpo. 11? Ammonito Reca per fallo a centrocampo su Hakimi. 9? Brozovic ci prova da fuori area ma trova il corpo di Barella nella traiettoria. 7? Lautaro ci prova di testa dopo un corner, pallone che finisce alto. 5? Hakimi prova il cross in mezzo, respinge Golemic di piatto destro. 3? Subito lancio ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? Ancora Messias indiavolato davanti al portiere prova a servire tutto solo Eduardo ma viene anticipato da Bastoni. 17? Lautaro Martinez prova il tiro a giro, para Cordaz in tuffo. 15? Goooooooooooooooooooooool,ooooooooooooooo, grandissimo cross di Messias che trova il colpo didel giovane centrocampista italiano,0-1. 13? Grande dribbling di Messias che prova il tiro dal limite, De Vrij mura con il corpo. 11? Ammonito Reca per fallo a centrocampo su Hakimi. 9? Brozovic ci prova da fuori area ma trova il corpo di Barella nella traiettoria. 7? Lautaro ci prova didopo un corner, pallone che finisce alto. 5? Hakimi prova il cross in mezzo, respinge Golemic di piatto destro. 3? Subito lancio ...

Inter_TV : ??| LIVE-Pronti per #InterCrotone? Siamo in diretta con il nostro pre partita! @lenovo @lenovoitalia #InterXLenovo - alessio_morra : A #Zanellato risponde #Lautaro Martinez, 1-1 dell'#Inter con il #Crotone. Il migliore finora è #Messias.… - marifcinter : RT @fcin1908it: LIVE #InterCrotone 1-1 (19'): GOL INTER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gran palla di Lukaku per Lautaro e l'argentino fulmina Cordaz… - Cirne_Ale : RT @FcInterNewsit: 20' GOOOOOOOOOOOOOOOOL Ancora #Lautaro, non può nulla questa volta Cordaz sulla furia del #Toro ?? Pareggio nerazzurro… - FcInterNewsit : Il gol di #Lautaro: #Vidal in verticale trova #Lukaku che serve #Lautaro che pianta #Reca e colpisce #Cordaz… -