L’eterno sospiro sconsolato | “saremmo dovuti andare ad elezioni”

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 3 gennaio 2021) È dal 1998 che il refrain, la vulgata,col quale si guarda da vicino e da lontano alla politica italiana è “ad”. Era caduto il Governo di Romano Prodi -caduto in ottobre e a sinistra, dopo che Prodi era riuscito solo poche settimane prima a sventare lo stesso tentativo bertinottiano- e non si convocarono i comizi (come tecnicamente si definisce la chiamata al voto per le politiche) perché -si disse- era alle viste la guerra del Kosovo, e non si poteva. Così, un ex presidente della Repubblica -Francesco Cossiga - chiamò a raccolta alcuni volonterosi, formò una pattuglia di parlamentari variopinti ai quali diede il nome di Udr e cravatte decorate con l’emblema del partito e cioè i “Quattro Gatti”, e a termine di ...