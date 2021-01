Immobile inizia col botto: sempre in gol con la Lazio alla prima del nuovo anno (Di domenica 3 gennaio 2021) Immobile inizia il nuovo anno col botto: il giocatore biancoceleste, con la Lazio, è sempre andato in gol nel primo match dei nuovi anni Al Ferraris, contro il Genoa, la Lazio potrà contare sul solito Ciro Immobile e su una statistica che verte a suo favore. L’attaccante biancoceleste, da quando ha iniziato l’esperienza con la maglia capitolina, è sempre andato in gol nella prima gara dell’anno. Crotone (un gol), Brescia e Novara (due doppiette) e poi Spal (con un poker): i nuovi anni di Immobile sono sempre iniziati col botto. Ora tocca al Genoa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021)ilcol: il giocatore biancoceleste, con la, èandato in gol nel primo match dei nuovi anni Al Ferraris, contro il Genoa, lapotrà contare sul solito Ciroe su una statistica che verte a suo favore. L’attaccante biancoceleste, da quando hato l’esperienza con la maglia capitolina, èandato in gol nellagara dell’. Crotone (un gol), Brescia e Novara (due doppiette) e poi Spal (con un poker): i nuovi anni disonoti col. Ora tocca al Genoa. Leggi su Calcionews24.com

