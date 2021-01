Elisabetta Gregoraci non sarà al GF Vip stasera: svelato il motivo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci è stata senza ombra di dubbio una delle colonne portanti della prima metà di questo Grande Fratello Vip 5. Il rapporto complicato con Flavio Briatore, la sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, i messaggi ricevuti dall’esterno e i suoi colpetti al cuore, EliGreg ci ha fornito tanto materiale in questi mesi. Anche fuori dalla casa di Cinecittà l’ex gieffina ha continuato a far parlare, soprattutto da quando Pier ha trovato un’altra bff con cui flirtare. Personalmente però il mio episodio preferito che ha visto protagonista la conduttrice è stato il suo show su Instagram quando è rimasta chiusa fuori di casa ed è stata costretta a far intervenire i vigili del fuoco. Purtroppo stasera Elisabetta Gregoraci non sarà presente nello studio del GF Vip per regalarci ... Leggi su biccy (Di lunedì 4 gennaio 2021)è stata senza ombra di dubbio una delle colonne portanti della prima metà di questo Grande Fratello Vip 5. Il rapporto complicato con Flavio Briatore, la sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, i messaggi ricevuti dall’esterno e i suoi colpetti al cuore, EliGreg ci ha fornito tanto materiale in questi mesi. Anche fuori dalla casa di Cinecittà l’ex gieffina ha continuato a far parlare, soprattutto da quando Pier ha trovato un’altra bff con cui flirtare. Personalmente però il mio episodio preferito che ha visto protagonista la conduttrice è stato il suo show su Instagram quando è rimasta chiusa fuori di casa ed è stata costretta a far intervenire i vigili del fuoco. Purtroppononpresente nello studio del GF Vip per regalarci ...

fanpage : #Gfvip, Elisabetta Gregoraci non sarà in studio domani - alex38304 : @IleniaAntoci Amore noi sosteniamo Elisabetta gregoraci da 4 mesi sai quante ne abbiamo dovute sentire di cattiveri… - gesu45785528 : Comunque se Elisabetta è riuscita a liberarsi dei “pregiudizi” che aveva prima di entrare al #gfvip e adesso non è… - interistadoc_ : RT @Waffel44: I Prelemi-prelievi vi piacciono solo perché odiate Elisabetta Gregoraci superatela però it's time #gfvip - ivwannabeyours : RT @martaxxofficial: Allora sentite, io domani accetto la non presenza di Elisabetta Gregoraci in studio solo se mettono Francesco al suo p… -