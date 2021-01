Eleonora Daniele | chi è | anni | carriera | vita privata | gli amori | curiosità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 3 gennaio 2021) Torna l’appuntamento con Domenica In. La puntata in onda oggi, la prima del 2021, si aprirà con l’astrologo Paolo Fox che racconterà cosa ci riservano le stelle per il nuovo anno. In collegamento ci saranno tanti personaggi e amici della trasmissione: tra questi anche la conduttrice: chi è, età,è nata a Padova il 20 agosto 1976. Si è laureata nel 2013 in Scienze della Comunicazione alla Lumsa a Roma e dal 2012 è iscritta all’Ordine dei giornalisti come praticante, diventando professionista nel 2016. La sua prima esperienza televisiva risale al 2001 quando appare come figurante nel programma La sai l’ultima?.ha anche partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello. Nel 2002 ha ...