“Così è nata la mia SanPa”: parla Gianluca Neri, ideatore della docu-serie su San Patrignano (Di domenica 3 gennaio 2021) “SanPa”, la docu-serie sulla comunità di San Patrignano e sul suo fondatore Vincenzo Muccioli in onda su Netflix, è anche la storia del primo documentario di “42”, la nuova società di produzione fondata da Gianluca Neri (che ha prodotto SanPa con Nicola Allieta, Andrea Romeo e Christine Reinhold). Ed è Gianluca Neri che ha anche scritto il documentario insieme a Carlo Gabardini e Paolo Bernardelli, a raccontarmi la lunga gestazione di “SanPa”. L’idea nasce da te? Sì. Sentivo parlare di San Patrignano a Cuore, entrai a lavorare lì durante la gestione Sabelli Fioretti, un po’ dopo le inchieste su San Patrignano, che tra l’altro Cuore fu ... Leggi su tpi (Di domenica 3 gennaio 2021) “”, lasulla comunità di Sane sul suo fondatore Vincenzo Muccioli in onda su Netflix, è anche la storia del primomentario di “42”, la nuova società di produzione fondata da(che ha prodottocon Nicola Allieta, Andrea Romeo e Christine Reinhold). Ed èche ha anche scritto ilmentario insieme a Carlo Gabardini e Paolo Bernardelli, a raccontarmi la lunga gestazione di “”. L’idea nasce da te? Sì. Sentivore di Sana Cuore, entrai a lavorare lì durante la gestione Sabelli Fioretti, un po’ dopo le inchieste su San, che tra l’altro Cuore fu ...

GiovanniToti : Stupisce, lascia amareggiati e per la verità anche un po’ perplessi che qualcuno, in un anno come questo, riesca a… - sonolucadini : Quello che si è sentito in dovere di rispondere così all'immagine della prima bambina nata in Liguria nel 2021 si c… - stefanofontana : RT @sonolucadini: Quello che si è sentito in dovere di rispondere così all'immagine della prima bambina nata in Liguria nel 2021 si chiama… - alexmargaritas : perché è così difficile essere empatici e gentili verso gli altri? non è colpa mia se sono nata - _fookincarrot : @missiteveryday_ @fiofineline HAJAHAJAHH NO B TRANQUILLA che poi non avete idea di mio cugino perché cazzo io son… -

Ultime Notizie dalla rete : Così nata Fiocco rosa per Pau Lopez: è nata la piccola Zoe Il Romanista