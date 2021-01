Coronavirus, in Lombardia più che dimezzati i decessi in 24 ore: sono 36 (ieri 78). I nuovi positivi sono 1.709 (Di domenica 3 gennaio 2021) Il bollettino del 3 gennaio sono + 1.709 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. ieri, invece, i positivi avevano raggiunto quota 1.402. Secondo il monitoraggio giornaliero, gli attualmente positivi sono 56.955 in tutta la Regione. I casi totali dall’inizio della pandemia sono 485.070. Nelle ultime 24 ore si registrano +31 decessi mentre ieri erano state segnalate 78 vittime. Il totale è di 25.317 decessi dallo scoppio dell’emergenza sanitaria. I ricoveri ordinari oggi, 3 gennaio, sono 3.267. sono poi 489 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive: di questi, ... Leggi su open.online (Di domenica 3 gennaio 2021) Il bollettino del 3 gennaio+ 1.709 icasi diin, invece, iavevano raggiunto quota 1.402. Secondo il monitoraggio giornaliero, gli attualmente56.955 in tutta la Regione. I casi totali dall’inizio della pandemia485.070. Nelle ultime 24 ore si registrano +31mentreerano state segnalate 78 vittime. Il totale è di 25.317dallo scoppio dell’emergenza sanitaria. I ricoveri ordinari oggi, 3 gennaio,3.267.poi 489 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive: di questi, ...

