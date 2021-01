Classifica Dakar 2021 moto, prima tappa: Toby Price in vetta, dominio KTM (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo la prima tappa della Dakar 2021, tra le moto, è l’australiano Toby Price a comandare. L’aussie si è imposto davanti all’argentino Kevin Benavides e all’austriaco Matthias Walkner, rispettivamente in sella alla Honda e alla KTM. Una graduatoria dominata dal marchio austriaco, considerando il quarto posto del britannico Sam Sunderland. Di seguito la Classifica: Classifica moto Dakar 2021 (TOP-10) 1 3 (AUS) Toby Price RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 43? 58” 2 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 44? 21” + 00H 00? 23” 3 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 45? 10” + 00H 01? 12” 4 5 GBR) SAM ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo ladella, tra le, è l’australianoa comandare. L’aussie si è imposto davanti all’argentino Kevin Benavides e all’austriaco Matthias Walkner, rispettivamente in sella alla Honda e alla KTM. Una graduatoria dominata dal marchio austriaco, considerando il quarto posto del britannico Sam Sunderland. Di seguito la(TOP-10) 1 3 (AUS)RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 43? 58” 2 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM03H 44? 21” + 00H 00? 23” 3 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 45? 10” + 00H 01? 12” 4 5 GBR) SAM ...

P300it : Questa la classifica della prima tappa per la categoria Quad: 1. Alexandre Giroud (FRA) 2. Giovanni Enrico (CHL) +… - P300it : Al chilometro 92 per le auto la classifica è la seguente: 1° @CSainz_oficial 2° @s_peterhansel a 32'' 3° Vaidota… - sportface2016 : Prologo #Dakar2021. Risultati e classifica, trionfano #AlAttiyah e #Brabec - dakarbot : RT @GhigoGuglielmi: Road book solo al mattino, vedremo se la misura presa per aumentare la sicurezza influenzerà anche la classifica. #daka… - GhigoGuglielmi : Road book solo al mattino, vedremo se la misura presa per aumentare la sicurezza influenzerà anche la classifica.… -