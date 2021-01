Benevento-Milan, Inzaghi: “Nessuno pensava ce la saremmo giocata con le grandi” (Di domenica 3 gennaio 2021) “Se sei rammaricato dopo aver perso con il Milan significa che stai facendo bene. A inizio anno pensavamo di non avere scampo contro squadre come il Milan e invece ce la giochiamo con tutti, questo è un motivo d’orgoglio. Dispiace perchè da partite così ti aspetteresti un altro risultato. Non possiamo di certo regalare questi gol, ma questi errori ci faranno crescere. Quando si può giocare bisogna farlo, è questo il mio credo. Costruire dal basso ci costerà qualche gol, ma ce ne farà anche fare perchè se smettiamo di farlo ogni speranza di salvezza svanisce”. Sono queste le parole di Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Milan. “Quella contro i rossoneri non sarà mai una partita come le altre, ma quando inizia il match cerco di ... Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) “Se sei rammaricato dopo aver perso con ilsignifica che stai facendo bene. A inizio annomo di non avere scampo contro squadre come ile invece ce la giochiamo con tutti, questo è un motivo d’orgoglio. Dispiace perchè da partite così ti aspetteresti un altro risultato. Non possiamo di certo regalare questi gol, ma questi errori ci faranno crescere. Quando si può giocare bisogna farlo, è questo il mio credo. Costruire dal basso ci costerà qualche gol, ma ce ne farà anche fare perchè se smettiamo di farlo ogni speranza di salvezza svanisce”. Sono queste le parole di Filippo, tecnico del, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il. “Quella contro i rossoneri non sarà mai una partita come le altre, ma quando inizia il match cerco di ...

