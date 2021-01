Basket, Danilo Gallinari out per almeno due settimane a causa di un infortunio alla caviglia destra (Di domenica 3 gennaio 2021) Danilo Gallinari sarà costretto a rimanere lontano dal parquet almeno per altre due settimane. A dare la notizia gli Atlanta Hawks attraverso un comunicato. L’azzurro ha subito una forte distorsione alla caviglia destra nel match contro i Brooklyn Nets. L’inizio di stagione degli Hawks non è stato molto fortunato. Oltre a Gallinari, infatti, i Falchi hanno dovuto fare a meno anche di Rondo, Dunn e Snell infortunati. La franchigia della Georgia è senza ombra di dubbio molto competitiva, almeno sulla carta, ma dovrà fare in fretta a ritrovare i suoi gioielli. Nonostante la sfortuna gli Hawks possono vantare un score di 4 vinte e 2 perse nelle prime sei partite di questa NBA. I Falchi sono attualmente in seconda posizione nella Eastern ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021)sarà costretto a rimanere lontano dal parquetper altre due. A dare la notizia gli Atlanta Hawks attraverso un comunicato. L’azzurro ha subito una forte distorsionenel match contro i Brooklyn Nets. L’inizio di stagione degli Hawks non è stato molto fortunato. Oltre a, infatti, i Falchi hanno dovuto fare a meno anche di Rondo, Dunn e Snell infortunati. La franchigia della Georgia è senza ombra di dubbio molto competitiva,sulla carta, ma dovrà fare in fretta a ritrovare i suoi gioielli. Nonostante la sfortuna gli Hawks possono vantare un score di 4 vinte e 2 perse nelle prime sei partite di questa NBA. I Falchi sono attualmente in seconda posizione nella Eastern ...

