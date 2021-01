Atalanta-Sassuolo | ore 15 00 | le formazioni ufficiali

CCokina12 : Curiosa di vedere Sassuolo Atalanta - pietrogaspari_ : @giogttrd Atalanta x Sassuolo - corra_davide : #AtalantaSassuolo: Ecco le formazioni ufficiali! Segui la gara e assegna i voti ai calciatori… - OP726 : @_Arteon @NtkPronos Atalanta vs Sassuolo - Pippo44485477 : -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Sassuolo

Goal.com

Segui in diretta la cronaca in tempo reale delle partite di oggi della Serie A . Clicca qui per gli aggiornamenti sui risultati e le classifiche . SERIE A - ...Gli uomini di Antonio Conte ora aspettano con ansia la sfida del Vigorito tra Benevento e Milan e sperano in un passo falso dei rossoneri per godersi la testa della classifica. Al momento l’ Inter ha ...