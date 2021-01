Anticipazioni Beautiful domenica 10 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 3 gennaio 2021)10– Brooke giura vendetta: Brooke non può accettare la sconfitta ed è per questo che giura vendetta contro Thomas. Il giovane è riuscito a riottenere la custodia di Douglas e nello stesso tempo ha fatto di tutto affinchè suo padre la lasciasse. Insomma ha ottenuto tutto quello che voleva, ma Brooke è sicura che prima o poi la pagherà per quello che ha fatto! L'articolo News Programmi Tv.