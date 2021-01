Tumminello la cura per il mal di gol del Cosenza?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 2 gennaio 2021) A pochi giorni dall’inizio del calciomercato, ilgià si muove alla ricerca di un attaccante che possare il mal di gol dei calabresi. La squadra del presidente Guarascio è sulle tracce del giovane attaccante Marco, di proprietà dell’Atalanta. Intanto la squadra di Occhiuzzi si prepara ad affrontare la difficile gara contro la capolista Empoli, in programma lunedì 4 gennaio. Nell’ultima partita del 2020 è arrivato un pareggio a reti inviolate con il Pescara. Ilsulle tracce diPeggior attacco del campionato per ildel mister Occhiuzzi: solo 11 i gol segnati in 16 partite. Il primo obiettivo nel calciomercato che si aprirà tra due giorni non poteva che essere un attaccante. Secondo quanto riferito dal sito tuttomercatoweb.com, i ...