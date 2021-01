Suning vende l’Inter? Falso. Il comunicato del club nerazzurro (Di sabato 2 gennaio 2021) comunicato Inter sulla possibile vendita del club da parte di Suning Arriva la smentita ufficiale da parte dell’Inter sulle voci che vorrebbero Suning vendere le quote di maggioranza del club. Ecco il comunicato del club. “In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna (dal Corriere dello Sport, ndr), con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazionale Milano, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento”. (fonte: inter.it) L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 2 gennaio 2021)Inter sulla possibile vendita delda parte diArriva la smentita ufficiale da parte delsulle voci che vorrebberore le quote di maggioranza del. Ecco ildel. “In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna (dal Corriere dello Sport, ndr), con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazionale Milano, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento”. (fonte: inter.it) L'articolo proviene da intermagazine.

