Scuola: Sasso (Lega), ‘Azzolina non giochi su pelle studenti e professori’ (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “A 5 giorni dalla ripresa delle attività didattiche, in uno scenario pandemico purtroppo ancora poco rassicurante, ci chiediamo su quali basi il ministro Azzolina abbia fondato la sua granitica certezza in merito alla riapertura in presenza delle scuole. Non può farlo sulla base dei dati sui contagi, visto che non sappiamo quale sarà la curva al 7 gennaio, non può farlo sulla base di interventi e migliorie apportate alle nostre scuole o ai trasporti pubblici, perché non è stato fatto nulla o quasi”. Lo afferma il deputato della Lega Rossano Sasso, componente della commissione Cultura alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “A 5 giorni dalla ripresa delle attività didattiche, in uno scenario pandemico purtroppo ancora poco rassicurante, ci chiediamo su quali basi il ministro Azzolina abbia fondato la sua granitica certezza in merito alla riapertura in presenza delle scuole. Non può farlo sulla base dei dati sui contagi, visto che non sappiamo quale sarà la curva al 7 gennaio, non può farlo sulla base di interventi e migliorie apportate alle nostre scuole o ai trasporti pubblici, perché non è stato fatto nulla o quasi”. Lo afferma il deputato dellaRossano, componente della commissione Cultura alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Scuola: Sasso (Lega), 'Azzolina non giochi su pelle studenti e professori'... - LuciaMosca1 : (Terremoto: il Pd evolve fondi alla scuola di Isola del Gran Sasso) Segui su: La Notizia - - redazionehgnews : TERREMOTO: IL PD DEVOLVE FONDI ALLA SCUOLA DI ISOLA DEL GRAN SASSO via @redazione@hgnews.it - sono_un_sasso : RT @sofxniall: io quando tornerò a scuola in presenza sapendo perfettamente che non ho capito un cazzo degli argomenti fatti a novembre e d… - ReTraScuola : Regolarità e Trasparenza nella Scuola ( R.T.S. ): Sasso: A Roma qualcuno vicino al Ministro raccogli...… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Sasso Scuola: Sasso (Lega), 'Azzolina non giochi su pelle studenti e professori' SardiniaPost Scuola: Sasso (Lega), 'Azzolina non giochi su pelle studenti e professori'

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "A 5 giorni dalla ripresa delle attività didattiche, in uno scenario pandemico purtroppo ancora poco rassicurante, ci chiediamo su quali basi il ministro Azzolina abbia fond ...

Riapertura scuole, Sasso (Lega): “Azzolina rischia su pelle e salute di studenti e professori”

"A 5 giorni dalla ripresa delle attività didattiche, in uno scenario pandemico purtroppo ancora poco rassicurante, ci chiediamo su quali basi il Ministro Azzolina abbia fondato la sua granitica certez ...

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "A 5 giorni dalla ripresa delle attività didattiche, in uno scenario pandemico purtroppo ancora poco rassicurante, ci chiediamo su quali basi il ministro Azzolina abbia fond ..."A 5 giorni dalla ripresa delle attività didattiche, in uno scenario pandemico purtroppo ancora poco rassicurante, ci chiediamo su quali basi il Ministro Azzolina abbia fondato la sua granitica certez ...