Paola Turci e Francesca Pascale, nessuna crisi. La storia continua (Di sabato 2 gennaio 2021) La cantante e la ex di Silvio Berlusconi non sono ai ferri corti. Il loro rapporto proseguirebbe serenamente L'articolo proviene da Gossip e Tv.

