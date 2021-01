"Nostro figlio sta soffocando, aiutateci". Bimbo di due anni salvato grazie a una App (Di sabato 2 gennaio 2021) Bologna, dalla sala operativa del 118 l'infermiere si è collegato in video allo smartphone dei genitori. E li ha guidati nel massaggio cardiaco Leggi su quotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Bologna, dalla sala operativa del 118 l'infermiere si è collegato in video allo smartphone dei genitori. E li ha guidati nel massaggio cardiaco

Il padre di Patrick, nel prestare soccorso al figlio, è stato teleguidato dalla centrale del 118 tramite FlagMii, che permette all'operatore di vedere a distanza come vengono praticate le manovre d'em ...

È nato Tommaso e il 2020 diventa meraviglioso

La soggettività è spesso alla base di giudizi e riflessioni. Ed è per questo che, non per tutti, il 2020 sarà ricordato come ‘da dimenticare’. Per noi, Giulia Tonelli e Marco Magi, giornalisti de ‘La ...

