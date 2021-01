Lione, il presidente Aulas e le lodi che sanno d’addio a Depay: “Un esempio. Resta quanto vuoi…” (Di sabato 2 gennaio 2021) Continuano con insistenza i rumors di mercato legati al possibile addio di Memphis Depay dal Lione. Il Barcellona Resta in pole position per acquistare l'olandese che, però, sta dando il massimo per il suo club come dimostrano i numeri e le sue dichiarazioni.Proprio prendendo spunto dalle pRestazioni sul campo e dalla recenti affermazioni dell'attaccante, il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas ha evidenziato via social l'impegno, la serietà e la professionalità del calciatore elogiandolo pubblicamente: "Grazie Memphis per tutto quello che fai come calciatore per il nostro OL. Qui sei di casa e dimostri di essere anche un uomo eccezionale che dà l'esempio e l'ambizione. Rimani quanto vuoi!".Il futuro dell'attaccante olandese, in ... Leggi su itasportpress (Di sabato 2 gennaio 2021) Continuano con insistenza i rumors di mercato legati al possibile addio di Memphisdal. Il Barcellonain pole position per acquistare l'olandese che, però, sta dando il massimo per il suo club come dimostrano i numeri e le sue dichiarazioni.Proprio prendendo spunto dalle pzioni sul campo e dalla recenti affermazioni dell'attaccante, ildel, Jean-Michelha evidenziato via social l'impegno, la serietà e la professionalità del calciatore elogiandolo pubblicamente: "Grazie Memphis per tutto quello che fai come calciatore per il nostro OL. Qui sei di casa e dimostri di essere anche un uomo eccezionale che dà l'e l'ambizione. Rimanivuoi!".Il futuro dell'attaccante olandese, in ...

