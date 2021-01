L' Inter si prepara a sfidare la Juve per Milik | la strategia per arrivare al polacco del Napoli

(Di sabato 2 gennaio 2021) L'sfida lantus per Arkadiusz. Nelle ultime settimane, come riferisce Tuttosport, il club nerazzurro ha accelerato sul centravanti

saltaluomo : RT @fcin1908it: In UK - Mercato, Messi prepara lo sbarco all'Inter... Miami: acquistato un appartamento da 8mln - - RaiSport : #Inter si prepara al tour de force di Gennaio: in campo ogni 4 giorni Domenica il match con il #Crotone, intanto n… - CosmaiLuca : Inter, tornare a vincere è l'imperativo. Conte prepara il sorpasso al Milan. SI CHIAMA FRANCO VANNI, È 1 GIORNALIST… - repubblica : Inter, tornare a vincere è l'imperativo. Conte prepara il sorpasso al Milan [di Franco Vanni] [aggiornamento delle… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Inter, tornare a vincere è l'imperativo. Conte prepara il sorpasso al Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Inter prepara

la Repubblica

L’Inter ha già annunciato l’addio del danese, ma manca l’incastro giusto al puzzle. Sull’interesse del Paris Saint-Germain, la Rosea rivela: “A Parigi non c’è ancora stato l’annuncio ufficiale dello s ...Turno favorevole per il Milan che affronterà il Benevento in trasferta, mentre l’Inter ospiterà il Crotone. Esame Udinese per la Juve ...