Le onde si ‘prendono’ il lungomare | emergono problemi strutturali VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Esiste un problema-a Salerno. Le forti mareggiate degli ultimi anni – percettibilmente superiori per intensità e durata a quelle medie dei decenni precedenti -, stanno sferzando la principale passeggiata dei salernitani. Con notevoli danni. All’incrocio con via Velia è crollata una parte di parapetto e le, da giorni, stanno continuando ad incidere sul muraglione ‘vivo’. Tanto che, affacciandosi (seppur con cautela) si vedono le pietre di riempimento. Il mare può abbattersi quasi liberamente su quella parte diin quanto le barriere frangiflutti messe a protezione sono state semplicemente… consumate. Nulla da dire: per una settantina d’anni si sono opposte alla forza delle. Stessa sorte sta toccando ai grandi massi nell’area ...