Juventus, Benatia al veleno: “Allegri? Mi sentii derubato. Ecco tutta la verità sul mio addio “ (Di domenica 3 gennaio 2021) L'ex difensore della Juventus Medhi Benatia si è trasferito la scorsa stagione in Qatar all'Al-Duhail.Juventus-Udinese, Pirlo: “Sarà un match complicato contro una squadra in salute. Fiorentina? Dimentichiamola”Il centrale marocchino ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Maroccofoottalk, in cui ha ripercorso gli ultimi anni della sua carriera soffermandosi inoltre sulla sua parentesi in bianconero.Benatia sottolinea come in Qatar ci sia un'atmosfera tranquilla, che permette a lui e alla sua famiglia di vivere serenamente: "In Qatar sta andando molto bene, sia io che la mia famiglia siamo felici. E’ un paese rassicurante, prestano attenzione a tutto e niente è lasciato al caso. La vita qui è bella e penso che molti saranno sorpresi per i Mondiali del 2022. Ho avuto l’opportunità di tornare in Europa, ma sto bene ... Leggi su mediagol (Di domenica 3 gennaio 2021) L'ex difensore dellaMedhisi è trasferito la scorsa stagione in Qatar all'Al-Duhail.-Udinese, Pirlo: “Sarà un match complicato contro una squadra in salute. Fiorentina? Dimentichiamola”Il centrale marocchino ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Maroccofoottalk, in cui ha ripercorso gli ultimi anni della sua carriera soffermandosi inoltre sulla sua parentesi in bianconero.sottolinea come in Qatar ci sia un'atmosfera tranquilla, che permette a lui e alla sua famiglia di vivere serenamente: "In Qatar sta andando molto bene, sia io che la mia famiglia siamo felici. E’ un paese rassicurante, prestano attenzione a tutto e niente è lasciato al caso. La vita qui è bella e penso che molti saranno sorpresi per i Mondiali del 2022. Ho avuto l’opportunità di tornare in Europa, ma sto bene ...

