Inter | notizia clamorosa | Zhang può lasciare la presidenza

VaneJuice : Ma da un giorno all'altro è uscita sta notizia della cessione dell'Inter? - daves80 : Magari sbaglio io eh, ma la notizia della vendita dell’ @inter da parte di #suning sembra tanto una velina arrivata da Vinovo... - Denis_De_La_Fer : Una notizia sparata per sentito dire in modo da cercare conferme o smentite ufficiali da parte dell’Inter e di #Zhang - Ermanno45263324 : Finalmente Zhang lascia l'Inter questa è una bellissima notizia #suning. - DaniloBatresi : RT @vivietimpera: @FcInterNewsit Lasciamoli scrivere idiozie,devono vendere, ricamano fantasie perché l’Inter fa sempre notizia -

Secondo le ultime voci di mercato Suning potrebbe anche vendere l’intero pacchetto azionario dell’Inter per risanare i debiti. L’ascesa dell’Inter verso il vertice della classifica è iniziata nel 2016 ...Il Papu Gomez e l’Inter ora possono essere davvero molto vicini. Così l’Inter è l’unica soluzione attualmente percorribile, sia per una questione di blasone, sia per la distanza davvero contenuta, evi ...