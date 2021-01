Governo, Fico: “Una crisi sarebbe incomprensibile e disastrosa” (Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA – “Credo serva che tutti i soggetti della maggioranza facciano uno sforzo per scongiurare una crisi che sarebbe incomprensibile e disastrosa“. Il presidente della Camera, Roberto Fico, lo dice intervistato dalla Stampa. Leggi su dire (Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA – “Credo serva che tutti i soggetti della maggioranza facciano uno sforzo per scongiurare una crisi che sarebbe incomprensibile e disastrosa“. Il presidente della Camera, Roberto Fico, lo dice intervistato dalla Stampa.

