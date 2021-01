Enea produce idrogeno e ossigeno dall’acqua con il Sole

Ultime Notizie dalla rete : Enea produce

Key4biz

Ha commentato così l’Assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci l’approvazione in Giunta dello schema di Accordo di Collaborazione (ex art. 15 della L. 241/1990) con l’ENEA, l’A ...Bari, 30 dicembre 2020. “Dotarsi di una strategia per l’economia circolare appare oramai indispensabile per aumentare la sostenibilità del Paese e la competitività delle nostre imprese”. Ha commentat ...