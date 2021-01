Covid, 364 i decessi. Tornano a salire terapie intensive e ricoveri ordinari (Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA – Sono 11.831 i nuovi casi di coronavirus riscontrati in Italia su 67.174 tamponi, con un tasso di positività che sale al 17,6%, mentre sono 364 i deceduti, per un totale di 74.985 vittime. Ieri i positivi erano 22.211 su 157.524 tamponi, mentre i morti erano stati 462. Tornano però a salire i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva aumentano di +16, mentre sono 126 i ricoveri nei reparti ordinari in più. Leggi su dire (Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA – Sono 11.831 i nuovi casi di coronavirus riscontrati in Italia su 67.174 tamponi, con un tasso di positività che sale al 17,6%, mentre sono 364 i deceduti, per un totale di 74.985 vittime. Ieri i positivi erano 22.211 su 157.524 tamponi, mentre i morti erano stati 462. Tornano però a salire i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva aumentano di +16, mentre sono 126 i ricoveri nei reparti ordinari in più.

