Chelsy Davy | che «ha mollato Harry per non finire come Kate Middleton»

(Di sabato 2 gennaio 2021) Una favola, per molti. Un incubo, per altri. Il matrimonio di Kate Middleton e del principe William, il giorno di festa cui ogni televisione ha dedicato la propria diretta, non è stato per tutti un evento cui guardare con invidia e attesa. Chelsy Davy, allora impegnata in una relazione ondivaga con il principe Harry, avrebbe vissuto le nozze con grande apprensione. «Nel 2011, dopo alti e bassi, Chelsy ha deciso di andarsene e, ironicamente, è stato lo sfarzoso matrimonio di Kate e William quella primavera ad offrirle l’occasione di farlo», si è letto in Battle of Brothers, agiografia sulla faida tra fratelli scritta dall’esperto di fatti regali Robert Lacey.