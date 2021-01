Bellucci vs Moss | le nuove modelle figlie delle stelle

Leggi su iodonna

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il talento non è una consegna testamentaria. Eppure l’attuale panoramacelebrity è costellato di eredi,di vip che hanno preso la staffetta di mamma o papà. Specialmente le ultime rivelazioni del panorama della moda.dei vip, già icone fashion Alcunebrillano ormai di luce propria: come Kaia Gerber, diciannovenne protagonista di tutte le passerelle più importanti, top (quasi) quanto la madre Cindy Crawford. O Lily-Rose Depp, testimonial di Chanel N.5 proprio come lo era mamma Vanessa Paradis, rimasta nella memoria collettiva chiusa in una gabbietta come un uccellino nella celebre campagna del 91 firmata dalla maison di Coco. Anche Hailey Baldwin è unadei vip che ha già intrapreso la sua strada da icona: nuovo volto del profumo di Versace ...