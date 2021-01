Atalanta-Sassuolo, Gasp è carico: “Ripartiamo con la mentalità giusta” (Di sabato 2 gennaio 2021) “Il Sassuolo è squadra di valore, con le squadre metropolitane ci siamo noi e loro, sarà una bella partita e ogni volta è diverso, anche qua do abbiamo vinto contro di loro. Però la partita devi saperla interpretare e ripartire con la mentalità giusta per continuare la striscia positiva. Abbiamo le pile cariche”. Così Gian Piero Gasperini alla vigilia di Atalanta-Sassuolo. Si tocca per un attimo l’argomento Papu (ora si allena con la Primavera): situazione ingombrante? “Per me no, giochiamo ogni tre giorni e pensiamo alla partita. Stanno recuperando in tanti: Toloi dovrebbe esserci non domani ma alla prossima, Caldara migliora e magari lo convoco, Pasalic va meglio e vediamo più avanti”. Sui singoli: “Miranchuk a Bologna non ha fatto una buona partita, ma non fermiamoci se gioca ... Leggi su bergamonews (Di sabato 2 gennaio 2021) “Ilè squadra di valore, con le squadre metropolitane ci siamo noi e loro, sarà una bella partita e ogni volta è diverso, anche qua do abbiamo vinto contro di loro. Però la partita devi saperla interpretare e ripartire con laper continuare la striscia positiva. Abbiamo le pile cariche”. Così Gian Pieroerini alla vigilia di. Si tocca per un attimo l’argomento Papu (ora si allena con la Primavera): situazione ingombrante? “Per me no, giochiamo ogni tre giorni e pensiamo alla partita. Stanno recuperando in tanti: Toloi dovrebbe esserci non domani ma alla prossima, Caldara migliora e magari lo convoco, Pasalic va meglio e vediamo più avanti”. Sui singoli: “Miranchuk a Bologna non ha fatto una buona partita, ma non fermiamoci se gioca ...

