Anas | bando per il raddoppio della SS16 Adriatica

Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di ampliamento della strada statale 16 "Adriatica"

Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di ampliamento della strada statale 16 “Adriatica” (variant ...

Savonese, Aurelia bis: la Corte dei conti indaga sugli sprechi

Il maxicantiere è fermo da quasi due anni, eppure sulla carta i lavori sono completati per oltre l’80 per cento del totale ...

Savonese, Aurelia bis: la Corte dei conti indaga sugli sprechi

Il maxicantiere è fermo da quasi due anni, eppure sulla carta i lavori sono completati per oltre l'80 per cento del totale