Tragedia di Capodanno ad Asti | 13enne muore colpito da un petardo

Leggi su ck12

(Di venerdì 1 gennaio 2021) I botti dimietono l’ennesima vittima: è undiallo stomaco da un. Un giovane di soli 13 anni è morto adpoco dopo la mezzanotte in seguito alle gravi lesioni riportate all’addome dopo lo scoppio di un. Laè avvenuta nel campo nomadi di via Guerra, dove il ragazzino risiedeva. Dopo il ferimento sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, che lo hanno trasportato in gravi condizioni in ospedale. Per il, arrivato al Pronto soccorso già in arresto cardiaco, non c’è stato purtroppo nulla da fare. I carabinieri sono intervenuti sul luogo in cui è scoppiato ilper le indagini del caso. Ti potrebbe interessare anche -> ...