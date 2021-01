Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Zagabria. Ultimo podio con Manuela Moelgg nel 2011 (Di venerdì 1 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021, come tradizione degli ultimi anni, riparte dallo slalom di Zagabria. Sulla pista denominata Crveni Spust le sciatrici torneranno a cimentarsi sui pali stretti e, soprattutto, se la vedranno su un pendio davvero spettacolare. Sulle nevi croate l’Italia non ha mai vinto, con un paio di podi all’attivo nei primi anni della comparsa nel calendario di questa gara. Un piazzamento nelle prime tre per le nostre portacolori, dopotutto, manca ormai dal 2011 con Manuela Moelgg, mentre il migliore risultato è stato un secondo posto di Nicole Gius nel 2009. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la mente cos’è successo a Zagabria per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di sci2020-2021, come tradizione degli ultimi anni, riparte dallo slalom di. Sulla pista denominata Crveni Spust le sciatrici torneranno a cimentarsi sui pali stretti e, soprattutto, se la vedranno su un pendio davvero spettacolare. Sulle nevi croate l’Italia non ha mai vinto, con un paio di podi all’attivo nei primi anni della comparsa nel calendario di questa gara. Un piazzamento nelle prime tre per le nostre portacolori, dopotutto, manca ormai dalcon, mentre il migliore risultato è stato un secondo posto di Nicole Gius nel 2009. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la mente cos’è successo aper quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci...

