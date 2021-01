Napoli | inseguimento e speronamento del veicolo dei ladri

fattidinapoli : Napoli: Caivano, spaccia in casa. Arrestato dopo un inseguimento sul tetto - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli inseguimento

Il Mattino

Un furto in un negozio di abbigliamento di Afragola, nel Napoletano, approfittando dei botti della notte di San Silvestro: arrivano i proprietari che ...Anche questa prima parte di stagione volge al termine. Niente è stato normale, in questo 2020, nemmeno comprimere in una manciata di mesi un numero importante di partite. L’Inter ...